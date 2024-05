La Luzzi-Sambucina scalda i motori

Settimana sportiva di grande rilievo per la Calabria quella appena iniziata che ha come importante contenuto il duello automobilistico in programma a Luzzi, in provincia di Cosenza, venerdì 17, sabato 18 e domenica 19 Maggio. Teatro della gara che assegnerà il Trofeo Silvio Molinaro e valente per il Campionato Italiano Velocità Montagna zona Sud e per il campionato italiano bicilindriche, la strada che nella Valle del Crati porta dal centro abitato del borgo cosentino alla Sambucina, abbazia della presila cosentina.

Saranno due manches da poco più di 6 chilometri ciascuna ed una differenza altimetrica tra partenza ed arrivo di 420 metri a mettere alla prova auto e piloti che si daranno battaglia tra le curve di un evento giunto alla XXVIII edizione, apprezzato e partecipato.

Riflettori accesi sui big della categoria che cercheranno di abbassare il miglior tempo della gara, 3’06” siglato dal campione europeo Christian Merli nel 2018.

Le gare automobilistiche in salita hanno il grande pregio di portare l’automobilismo sportivo sulle strade di tutti i giorni, nelle periferie dei paesi, tra la gente ed in una regione deficitaria di autodromi come la nostra, laddove si corrono sono assurte a Santo Graal dei motori.

A Luzzi domenica unitamente alle auto ed ai piloti, vi saranno i migliori preparatori e tantissimi appassionati per quella che si preannuncia essere una grande festa della sfida al cronometro.

Massimiliano Giorla