Aifa segnala il ritiro di alcuni lotti di acido acetico 99%

Allerta dell’Agenzia tedesca di sicurezza sanitaria concernente torbidità/precipitazione dopo diluizione in acqua e all’avvio del ritiro da parte del titolare AIC sito in Germania.

L’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), ha disposto il ritiro di vari lotti di un noto detergente della ditta Caesar & Loretz GmbH con sede a Hilden in Germania alla Herderstr. 31.

Nello specifico si tratta dell’Acido Acetico 99%” lotti n. 20003521001 da 250 ml con scadenza del 30/11/2025, n. 22003038001 da 250 ml con scadenza del 30/06/2027, n. 20003519001 da 1000 ml con scadenza del 30/11/2025, n. 20003520001 da 1000 ml con scadenza del 30/11/2025, n. 23001406001 da 1000 ml con scadenza del 30/03/2028.

Il provvedimento si è reso necessario, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, a seguito di notifiche di allerta pervenuta a parte dell’autorità tedesca e della ditta relative torbidità/precipitazione dopo diluizione in acqua e all’avvio del ritiro da parte del titolare AIC sito in Germania.

I suddetti lotti sono stati venduti dalla ditta Caelo a Comifar Distibuzione SpA. La Comifar Distribuzione Spa procederà al ritiro dei lotti distribuiti sul territorio nazionale.

Il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute è invitato a verificare l’avvenuto ritiro presso Comifar Distribuzione SpA con sede nella frazione Ellera Umbra di Corciano in provincia di Perugia alla via J. Gagarin n. 24.