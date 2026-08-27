Schianto mortale sulla SS 616: auto contro le barriere, un morto e strada chiusa

A causa di un incidente avvenuto sulla strada statale 616 ‘Di Pedivigliano’, è temporaneamente chiuso, in entrambe le direzioni, il tratto in corrispondenza del 3,500 a Pedivigliano in provincia di Cosenza.

Per cause ancora in corso di accertamento, un veicolo ha impattato contro la barriera e nell’impatto una persona è deceduta.

Sul posto sono intervenuti il personale Anas, le Forze dell’ordine e l’elisoccorso del 118 per la gestione dell’evento e il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.