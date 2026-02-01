Sila sotto la neve e mareggiate sulla SS 18: strade chiuse e interventi d’urgenza

Proseguono senza interruzioni le attività previste dal Piano Neve ANAS – Viabilità Invernale – sulle strade statali della provincia di Cosenza.

A partire dal pomeriggio di ieri tutte le risorse disponibili sono state impegnate lungo la rete stradale dell’Altopiano Silano, interessata da precipitazioni nevose continue.

Le principali criticità riguardano la SS 107 “Silana Crotonese”, nel tratto tra San Pietro in Guarano e San Giovanni in Fiore, e la SS 108 bis, tra San Giovanni in Fiore e Colosimi. Su quest’ultimo itinerario, a seguito di ripetute cadute di alberi, è stata attivata una deviazione temporanea del traffico sulla SP Silvana Mansio, tra il Bivio Garga e il Bivio Baracchella, per consentire le operazioni di messa in sicurezza con taglio e rimozione delle piante pericolanti.

Il traffico risulta particolarmente intenso, anche per la presenza di autobus turistici diretti verso Camigliatello Silano e Lorica. In questo contesto, è fondamentale assicurare la massima collaborazione nelle attività operative, in coordinamento con le autorità locali, al fine di garantire la sicurezza della circolazione e il regolare flusso dei veicoli.

Anche sulla restante rete Anas si registrano interventi urgenti a causa della pioggia intensa e persistente, che ha provocato cadute di massi e colate di fango .Le forti raffiche di vento hanno reso necessarie ulteriori operazioni per rimuovere ostacoli dalla carreggiata come rami e detriti.

Particolare attenzione viene riservata alla strada statale 18 ‘ Tirrena Inferiore’, nella tratta del comune di Amantea in località Campora San Giovanni, dove è attualmente in corso una forte mareggiata che ha raggiunto la zona a ridosso della carreggiata.

Si segnala inoltre che la SS 18 “Tirrena Inferiore” resta chiusa al traffico nel comune di Bagnara Calabra, a seguito della caduta di massi dal versante, fenomeno riconducibile agli effetti del ciclone Harry. Per il ripristino della viabilità saranno effettuate attività di verifica con droni, disgaggio, messa in sicurezza del versante e installazione di ulteriori barriere paramassi.

Anas invita gli utenti a mantenere la massima prudenza alla guida, a rispettare le ordinanze in vigore e a informarsi preventivamente sulle condizioni della viabilità.

+++ AGGIORNAMENTO MALTEMPO CALABRIA +++

RIAPERTA LA SS108BIS ‘SILANA DI CARIATI’ A SAN GIOVANNI IN FIORE (CS).

IL TRATTO ERA STATO PRECEDENTEMENTE CHIUSO PER CONSENTIRE L’INTERVENTO DELLE SQUADRE ANAS PER LA RIMOZIONE DI RAMI E ALBERI PERICOLANTI DALLA CARREGGIATA.