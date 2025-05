Soverato, Andrea Notaro, il ritorno di un campione pronto a stupire ancora

Il giovane bodybuilder calabrese rientra sul palco della NBFI il 7 giugno a Firenze

Dopo due anni di silenzio agonistico, Andrea Notaro è pronto a riscrivere il proprio percorso sportivo. Il giovane atleta calabrese, già incoronato “Orgoglio di Soverato” e pluricampione mondiale nella categoria teen, tornerà ufficialmente in gara il 7 giugno 2025, nella competizione nazionale promossa dalla federazione di bodybuilding natural NBFI, che si terrà a Firenze.

Sul palco dove nel 2023 conquistò il titolo di Best Poser italiano, Notaro riaffronterà le luci della ribalta.

Un ritorno molto atteso dopo aver chiuso la precedente stagione con due titoli mondiali nel circuito UIBFF-CSEN e la conquista dello status di atleta professionista, entrando così nella storia del bodybuilding italiano under 20.

Dietro il suo rilancio c’è una squadra affiatata e una preparazione meticolosa. A guidarlo c’è il coach Matteo Staglianó, compagno di viaggio e amico fidato, con cui Andrea condivide non solo l’amore per lo sport ma una visione comune fatta di disciplina, rispetto e crescita personale.

Con loro, anche il supporto costante del team JS Nutrition, leader nel settore dell’integrazione alimentare, e l’appoggio caloroso di famiglia, amici, sponsor e della sua fidanzata.

Oltre ai successi sportivi, Notaro si distingue per l’impegno nella promozione di uno stile di vita sano e consapevole: allenamento scientifico, nutrizione personalizzata e attenzione al benessere psicofisico sono i pilastri della sua filosofia.

Per chi vorrà seguirlo, l’evento del 7 giugno sarà trasmesso in diretta sul canale YouTube ufficiale della NBFI. Un’occasione imperdibile per tifare Andrea Notaro, esempio autentico di dedizione e passione.