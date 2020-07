Soverato – Assembramenti, nota del capogruppo di “Cambiamenti”

In merito alla richiesta del consigliere Sica, avente per oggetto “Emergenza Covid 19 – Assembramenti – sollecito ordinanza sindacale e convocazione conferenza dei capigruppo”, ci teniamo a precisare che la suddetta richiesta è stata presa in debita considerazione, ma riteniamo doveroso rammentare che la conferenza dei capigruppo ha già affrontato il problema riunendosi,

con cadenza settimanale, almeno da un paio di mesi a questa parte.

L’ultima riunione si è tenuta sabato scorso e tutto ciò che è emerso dalla discussione è stato prontamente sottoposto all’attenzione del sindaco. Il monitoraggio della situazione, sin da quando ha avuto inizio la cosiddetta “fase 2” relativa all’emergenza Covid 19, è stato puntuale e costante da parte della succitata conferenza nella quale è prevalsa la collaborazione e l’impegno volto a tutelare la salute pubblica.

L’ amministrazione comunale farà di tutto per garantire il rispetto delle norme, senza dimenticare

che Soverato è una città a vocazione turistica e pertanto si cercherà di coniugare nel migliore dei modi la tutela della salute pubblica con l’ esigenze degli operatori commerciali e del settore turistico, ben consapevoli che l’ emergenza determinata dal Covid 19 ha arrecato seri danni all’economia.

Il rispetto delle regole da parte degli operatori commerciali e del settore turistico, il costante monitoraggio da parte dell’amministrazione comunale e i controlli da parte delle forze preposte, unitamente al senso civico dei cittadini e dei turisti potrebbero contribuire alla tutela della salute pubblica e alla buona riuscita della stagione turistica, per dare l’ abbrivio al rilancio economico della città.

Capogruppo Cambiamenti

Christian Castanò