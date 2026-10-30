Soverato si prepara a illuminare il Natale: un progetto che unisce la città e il borgo

Dal 5 dicembre 2026 al 6 gennaio 2027, un percorso di luce per valorizzare il territorio, accogliere i visitatori e sostenere le attività economiche locali.

Soverato si prepara a vivere un Natale all’insegna della bellezza, dell’accoglienza e della partecipazione. L’Amministrazione comunale promuove un progetto di illuminazione artistica che coinvolgerà 21 aree tra vie, piazze, parchi e luoghi simbolici, abbracciando Soverato mare e il borgo di Soverato Superiore.

L’iniziativa nasce con un obiettivo preciso: rendere la città sempre più attrattiva anche nel periodo invernale, favorire occasioni di incontro e sostenere il commercio di prossimità, la ristorazione e le attività ricettive.

Le vie interessate saranno Corso Umberto, Corso Roma, Via Amirante, Via San Martino, Via Santa Maria, Via Chiarello, Traversa Regina Elena, Via San Giovanni Bosco e Via Olimpia.

Il progetto coinvolgerà inoltre la piazza antistante la stazione ferroviaria, Piazza Mino Reitano, Piazza Giuseppe Casalinuovo, Piazza Matteotti, Piazza Don Gnolfo, Largo Cardillo, U’ Chianu e Piazza Caduti, insieme al Teatro del Borgo, al Parco degli Angeli, alla Villa Comunale Falcone-Borsellino e al Calisthenics Park.

L’accensione è prevista dal 5 dicembre 2026 al 6 gennaio 2027. Il percorso sarà sviluppato secondo un tema natalizio unitario, con attenzione alla qualità artistica, all’efficienza energetica e alla piena fruibilità degli spazi pubblici.

Un progetto che punta a trasformare l’atmosfera natalizia in un’opportunità concreta per il territorio: invitare le persone a vivere Soverato, frequentare le sue attività e riscoprire il piacere di stare insieme.

Perché illuminare la città significa anche dare spazio alle relazioni, alle sue energie e alla voglia di crescere insieme.