Stipulata dall’Unione dei Comuni una convenzione con l’Associazione Volontari “Guardie Ambientali d’Italia”

L’Unione dei Comuni Versante Jonico, con sede in Isca dello Jonio, ha, su iniziativa dei comuni associati per la Polizia Locale (cosiddetta PLAVI), stipulato una convenzione con l’Associazione Volontari “Guardie Ambientali d’Italia”, Comando Provinciale di Catanzaro, con sede in Chiaravalle Centrale, al fine di prevenire e reprimere gli illeciti di natura ecologico – zoofila.

Attraverso questa convenzione, i Comuni di San Sostene, Sant’Andrea dello Jonio, Isca sullo Jonio, Santa Caterina e Guardavalle, rafforzeranno la Polizia Locale Associata presso l’Unione dei Comuni, anche nei settori ambientali, per un controllo intenso soprattutto nei periodi estivi in cui l’abbandono dei rifiuti si amplifica in maniera allarmante.