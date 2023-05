“Terra di Calabria”, il primo singolo di Francesco Giannini Feat.Cosimo Papandrea

È questo il primo singolo di Francesco Giannini (Artista Emergente di Musica Popolare Calabrese) che anticipa il nuovo album in uscita a giugno 2023!

All’interno dell’album diverse collaborazioni con artisti importanti.

“Terra di Calabria è un brano che ho scritto qualche anno fa – dichiara Francesco Giannini – , tenuto nel cassetto, ed ho deciso di inserire un grande ospite, Cosimo Papandrea, colui che mi ha trasmesso l’amore per la musica calabrese”.

“Il mio prossimo lavoro discografico prende il nome di “Terra di Calabria” proprio perché all’interno del disco stesso, ho voluto raccontare attraverso i miei brani le tante sfaccettature della Calabria”.

“Credo possa essere considerato quasi un “inno” in dialetto, per tutti quelli che vivono in Calabria, per chi ha avuto la forza e il coraggio di restare e combattere, per chi è dovuto emigrare in cerca di un futuro migliore, ma sopratutto per chi ogni giorno si sente figlio/a della propria terra”.

“Ringrazio il Maestro Cosimo Papandrea -conclude Francesco Giannini – per i tanti consigli in tutto questo mio percorso, ma sopratutto per la grande disponibilità!”.

Il singolo con il videoclip ufficiale sarà online a partire dalle ore 13:00 di Venerdì 26 Maggio sul canale YouTube / Francesco Giannini Live.