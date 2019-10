Sono in corso le verifiche a seguito della scossa di terremoto avvenuta stamattina in mare a largo di Scalea. La Sala Operativa è in contatto con i Sindaci dei Comuni dell’alto Tirreno Cosentino.

Al momento non sono segnalati danni a persone o cose. Come da protocollo nazionale previsto per scosse di M maggiore a 4 è stata fermata la circolazione dei treni a scopo precauzionale per consentire la verifica dei binari. Seguiranno aggiornamenti.