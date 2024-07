This is us: Tutto questo è Ater Ballet

E anche questo luglio 2024, come di consueto, la nostra ridente cittadina ha potuto godere del saggio finale dell’anno accademico della prima scuola di danza di Soverato e comprensorio.

Una moltitudine di appassionati ha gremito le gradinate del teatro comunale all’aperto, altrettanti curiosi hanno affollato le vie di accesso agli spalti mentre, tutt’intorno, un vociare di bambini, ragazzi, giovani, adulti , genitori e nonni, parenti ed amici, riempiva l’attesa dell’inizio spettacolo, quest’anno arricchito dalla nuova disciplina dall’hip hop.

Il duro lavoro di Maria Grazia e del suo staff non ha deluso e ha mostrato i suoi frutti: oltre 100 tra allieve e allievi, a partire dai 4 anni, hanno calcato il palcoscenico dando vita a coreografie scrupolosamente eseguite dalle più grandi, ormai veterane della scuola, alle più piccole e ai più piccoli con le loro deliziose incertezze, ma tutte imprescindibilmente brillanti: forza ed energia fatte movimento che hanno coinvolto il pubblico presente, entusiasta di fronte alla gioia di danzare, vera ed unica protagonista della serata!

Il grande punto di forza dell’esibizione, infatti, è stata l’empatia che è riuscita a suscitare, uno show strepitoso a cui non ci si può assuefare perché è sempre nuovo, imprevedibile, coinvolgente.

Quello dello spettacolo serale della prima domenica di luglio, è ormai un appuntamento imperdibile per la danza soveratese, non soltanto un saggio di fine anno, ma una vera e propria rappresentazione di ballo corale che vede le allieve dell’Ater Ballet vivere in prima persona l’esperienza unica del teatro da vere professioniste.

Thi is us, coreografia dopo coreografia, ha travolto come uno tsunami gli spettatori che hanno simbolicamente abbracciato le danzatrici con un lungo e caloroso applauso, mentre una pioggia di fuochi d’artificio ha salutato la conclusione.

Tutti felici e soddisfatti dunque, ora il meritato riposo e poi a settembre Maria Grazia Sestito e il suo staff: Martina Raffaeli, Giulia Raschillà, Greta Diaco, Sonia Scozzafava e tutte le allieve e allievi dell’Ater Ballet ripartiranno per una nuova impegnativa avventura. E noi attenderemo di assistere, ancora una volta, alla più bella serata inaugurale dell’estate. Buone vacanze!

Marica Pirelli