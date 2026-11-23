La comunità calabrese di Torino è sotto shock per la brutale uccisione di Francesco Zangari, 66 anni, originario di Mammola, comune della Locride in provincia di Reggio Calabria.
L’uomo, molto conosciuto e apprezzato in città per essere il titolare dello storico Manhattan Pub di via Giachino, è stato massacrato a calci e pugni al termine di una violenta lite avvenuta all’interno e all’esterno del suo stesso locale.
Per l’omicidio è stato fermato un suo dipendente, Daniele Leo, 45 anni, ora gravemente indiziato di omicidio pluriaggravato.
La ricostruzione dell’aggressione
Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la tragedia si è consumata mentre i due uomini si trovavano da soli all’interno del pub. Tra il sessantaseienne calabrese e il suo collaboratore sarebbe scoppiato un acceso diverbio, i cui motivi sono ancora al vaglio degli investigatori.
In pochi istanti, la discussione è degenerata in una violenta colluttazione che si è spostata nel piazzale sul retro dell’esercizio commerciale. Proprio lì, lontano da occhi indiscreti, Zangari sarebbe stato colpito ripetutamente e con estrema ferocia, fino a perdere la vita.
Il ritrovamento e la svolta nelle indagini
A fare la macabra scoperta, nella mattinata di ieri, è stata una vicina, che ha immediatamente lanciato l’allarme. Sul posto sono intervenute le volanti della polizia e i sanitari, ma per il commerciante originario di Mammola non c’era ormai più nulla da fare. Fin dai primi rilievi, il medico legale aveva confermato l’ipotesi di una «morte violenta».
Decisive per la risoluzione del caso sono state le immagini registrate dall’impianto di videosorveglianza del locale. I filmati hanno permesso agli agenti di ricostruire l’esatta dinamica del pestaggio e di identificare rapidamente il presunto aggressore.
Il fermo
Daniele Leo è stato rintracciato dagli investigatori nelle immediate vicinanze del Manhattan Pub e condotto in questura per essere interrogato. Al termine degli accertamenti, su disposizione della pubblica ministero Lisa Iovane, nei confronti del 45enne è scattato il provvedimento di fermo. L’uomo è stato quindi trasferito in carcere, mentre proseguono le indagini per chiarire il movente esatto dell’aggressione che ha spezzato la vita dello storico ristoratore calabrese.