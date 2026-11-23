La comunità calabrese di Torino è sotto shock per la brutale uccisione di Francesco Zangari, 66 anni, originario di Mammola, comune della Locride in provincia di Reggio Calabria.

L’uomo, molto conosciuto e apprezzato in città per essere il titolare dello storico Manhattan Pub di via Giachino, è stato massacrato a calci e pugni al termine di una violenta lite avvenuta all’interno e all’esterno del suo stesso locale.

​Per l’omicidio è stato fermato un suo dipendente, Daniele Leo, 45 anni, ora gravemente indiziato di omicidio pluriaggravato.

​La ricostruzione dell’aggressione

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la tragedia si è consumata mentre i due uomini si trovavano da soli all’interno del pub. Tra il sessantaseienne calabrese e il suo collaboratore sarebbe scoppiato un acceso diverbio, i cui motivi sono ancora al vaglio degli investigatori.

In pochi istanti, la discussione è degenerata in una violenta colluttazione che si è spostata nel piazzale sul retro dell’esercizio commerciale. Proprio lì, lontano da occhi indiscreti, Zangari sarebbe stato colpito ripetutamente e con estrema ferocia, fino a perdere la vita.

​Il ritrovamento e la svolta nelle indagini

A fare la macabra scoperta, nella mattinata di ieri, è stata una vicina, che ha immediatamente lanciato l’allarme. Sul posto sono intervenute le volanti della polizia e i sanitari, ma per il commerciante originario di Mammola non c’era ormai più nulla da fare. Fin dai primi rilievi, il medico legale aveva confermato l’ipotesi di una «morte violenta».

​Decisive per la risoluzione del caso sono state le immagini registrate dall’impianto di videosorveglianza del locale. I filmati hanno permesso agli agenti di ricostruire l’esatta dinamica del pestaggio e di identificare rapidamente il presunto aggressore.

​Il fermo

Daniele Leo è stato rintracciato dagli investigatori nelle immediate vicinanze del Manhattan Pub e condotto in questura per essere interrogato. Al termine degli accertamenti, su disposizione della pubblica ministero Lisa Iovane, nei confronti del 45enne è scattato il provvedimento di fermo. L’uomo è stato quindi trasferito in carcere, mentre proseguono le indagini per chiarire il movente esatto dell’aggressione che ha spezzato la vita dello storico ristoratore calabrese.