Violento scontro frontale tra due auto, quattro feriti

Squadre dei Vigili del Fuoco del comando di Catanzaro distaccamento di Lamezia Terme è intervenuta sulla statale 18 in località Marinella nel comune di Gizzeria Lido per un incidente stradale.

Due le vetture coinvolte in un frontale, una Volkswagen Passat ed una Ford Focus. Una terza vettura coinvolta in modo lieve in quanto riusciva a scansare le prime due. Quattro il bilancio dei feriti, tre adulti ed un bambino.

I due adulti occupanti della Ford Focus estratti dall’abitacolo dai vigili del fuoco.

Tutti i feriti affidati al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasporto presso struttura ospedaliera.

A seguito dell’impatto la Volkswagen passat veniva interessata da incendio, prontamente estinto dai vigili del fuoco.