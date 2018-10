Microplastiche rilevate negli esseri umani. La conferma dai ricercatori della Federal Environmental Agency

Arrivano conferme scientifiche che anche gli esseri umani sono contaminati dalle microplastiche. Gli scienziati della Federal Environmental Agency (UBA) e della MedUni di Vienna hanno fatto ancora una volta una scoperta preoccupante. La ricerca di microplastiche nell’organismo umano ha avuto effettivamente successo.

Nello studio pilota sono stati esaminati otto volontari e sono state rilevate particelle microplastiche in tutte le persone. Secondo i ricercatori, è stata la prima volta che le microplastiche sono state rilevate negli esseri umani. A causa del numero limitato di soggetti, le correlazioni con il comportamento alimentare non è ancora stato confermato. Anche nel nostro cibo c’è la microplastica.

Quasi 69.000 minuscole fibre di plastica vengono consumate da una persona media ogni anno. Insomma, la presenza di plastiche e microplastiche nell’organismo non può essere sottovalutata, per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” e può essere oggetto di un’attività preventiva e non solo di cura.

Per arginare questi fenomeni e ridurre notevolmente la presenza di queste particelle più o meno grandi, occorrono politiche di buona gestione, attività di sensibilizzazione e azioni efficaci di prevenzione da operarsi complessivamente e con la massima urgenza da parte delle autorità.