Incidente sulla Ss682 “Jonio Tirreno” nella galleria Limina, un morto

La strada statale 682 “Jonio Tirreno” è temporaneamente chiusa al traffico a causa di un incidente avvenuto all’interno della galleria ‘Limina’, all’altezza del km 20, nella Città metropolitana di Reggio Calabria.

Nell’incidente, sul cui sono in corso accertamenti, sono coinvolti due veicoli e una persona è deceduta. Il traffico è deviato sulla viabilità alternativa con segnalazioni in loco.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’ordine per la gestione del traffico in pina sicurezza e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.

La vittima è un uomo residente a Catania ed è deceduto sul colpo, mentre il ferito, non grave, è un uomo residente a Gerace trasportato cosciente presso l’ospedale più vicino.

Non si conosce la dinamica, che è al vaglio degli inquirenti, ma sembrerebbe che una delle due auto abbia carambolato per poi scontrarsi con quella proveniente dal lato opposto.

Sul posto la squadra dei Vigili del Fuoco di Siderno Coordinata dal CR Salvatore Canale, che ha provveduto a estrarre l’uomo deceduto dall’autovettura e mettere in sicurezza le auto e le Forze dell’Ordine per gli adempimenti di competenza