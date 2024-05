Beccato con 160 grammi di cocaina nell’auto,19enne arrestato

Nel corso di un servizio volto alla repressione dello spaccio di stupefacenti nel territorio del Comune di Isola di Capo Rizzuto, gli agenti della Squadra Mobile hanno tratto in arresto un 19enne crotonese, trovato in possesso di 160 grammi di cocaina.

Nei pressi dell’ingresso del centro abitato, gli operatori hanno notato dei movimenti sospetti di un veicolo che, alla loro vista, ha aumentato la velocità, cercando di allontanarsi.

L’auto è stata immediatamente raggiunta e fermata; l’uomo alla guida è stato identificato in un giovane crotonese di 19 anni, con pregiudizi in materia di stupefacenti, per cui si è proceduto a perquisire l’autovettura; il controllo ha consentito di rinvenire tre involucri, contenenti una sostanza bianca in polvere che, sottoposta alle analisi da parte del Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica, è risultata essere cocaina.

Pertanto, la droga rinvenuta è stato sequestrata, ed il giovane crotonese, tratto in arresto, è stato posto a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone.