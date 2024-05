Nell’anno 2007 a Rizziconi cittadina nel centro della piana di Gioia Tauro in provincia di Reggio Calabria nasceva per la grande passione del Mister Renato Naso l’ASD Rizziconi, Associazione sportiva dilettantistica con l’obbiettivo di avvicinare e trasmettere ai piccoli Rizziconesi la passione per il Calcio, facendoli crescere bene, rinforzando il carattere, insegnando valori fondamentali come la lealtà, la solidarietà, l’amicizia e il gioco di squadra.

In questo percorso l’ASD Rizziconi trova collaborazione e supporto dall’Associazione URMIG Associazione di Volontariato anch’essa di Rizziconi dei F.lli Ierace impegnata nell’ambito Socio Sanitario e nelle Attività Sportive. Anche quest’anno l’ASD Rizziconi ha partecipato all’atteso torneo di calcio giovanile ”REAL CUP” che si disputa a Gioia Tauro e ha visto scendere in campo le categorie “Primi Calci 2015/2016” I “Pulcini 2013/2014” e gli “Esordienti 2011/2012” delle cinque province Calabresi, e meritatamente la categoria Pulcini porta a casa un ottimo quarto posto. Il torneo si è disputato tra il 20 e il 25 aprile giorno delle finali.

Un sodalizio che vede impegnate tantissime persone, questi momenti di aggregazione devono essere volano per le generazioni future nell’ intento di crescere maturando quei valori e quello spirito che accomuna l’ uno a gli altri, delle buone fondamenta possono portare con il tempo a formare prima di tutto delle splendide persone e perché no. Con un po’ di fortuna e con audacia qualche talento riuscirà a cogliere il momento giusto e avere un meritato successo nei grandi panorami calcistici.

Giuseppe Ierace