Calabria in festa con il 10eLotto. Nell’estrazione di martedì 7 febbraio, come riporta Agipronews, a Soverato, in provincia di Catanzaro, vinti 14 mila euro con un 6 Doppio Oro.

L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per oltre 30 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 419 milioni di euro in questo 2024.