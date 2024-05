9 Maggio: Celebrazione della Festa dell’Europa presso l’IIS Guarasci-Calabretta di Soverato

Nell’accogliente cornice dell’ITE dell’IIS Guarasci-Calabretta di Soverato, la celebrazione della Festa dell’Europa è stata un’esperienza di festa e riflessione sulla cultura europea e lo studio delle lingue straniere.

La cerimonia ha preso il via con l’esecuzione, da parte di alcuni studenti dell’Istituto, degli inni nazionali dell’Italia, della Francia, della Spagna e dell’Europa.

Il saluto istituzionale della Prof.ssa Perri, portavoce del Dirigente Scolastico Vincenzo Gallelli, è stato un momento di condivisione degli ideali europei con una sala gremita di studenti del corso turismo, studenti che hanno partecipato alle mobilità Erasmus e due rappresentanze di scuole secondarie di primo grado, provenienti da Soverato e Guardavalle, accompagnate dalle loro rispettive docenti, Caligiuri, Talotta e Alj. Gli studenti dell’Istituto insieme ai 45 alunni ospiti hanno dato vita a un dialogo intergenerazionale e interculturale, sottolineando l’importanza dell’educazione europea in un curriculum verticale che unisce i due livelli di scuola in un legame di continuità educativa.

In collegamento video con l’USR Calabria, la Dott.ssa Nadia Crescente, referente dell’internazionalizzazione e promotrice attiva dei programmi Erasmus e ESABAC, ha confermato l’apprezzamento per l’impegno del Guarasci-Calabretta nell’organizzazione di eventi celebrativi europei e nelle opportunità di mobilità europea per gli studenti.

Parte integrante dell’evento e momento di grande emozione e orgoglio, è stata la consegna da parte della Prof.ssa Rossella La Rosa dei baccalauréat per gli anni scolastici 2021-2022 e 2022-2023 agli ex studenti del corso turismo ESABAC TECHNO che hanno ricevuto i meritati riconoscimenti per l’importante traguardo raggiunto.

Le testimonianze di Katia (corso RIM) e Noah (corso Turismo), e delle neodiplomate ESABAC Techno Giorgia, Giulia e Maria, hanno aggiunto un tocco personale all’evento, offrendo uno sguardo autentico sulle loro esperienze di mobilità Erasmus e le loro riflessioni sull’importanza dell’apprendimento interculturale e sulla rilevanza delle lingue straniere per il proprio futuro professionale e personale.

La costante dedizione delle Prof.sse Connie Castanò e Miriam Cilurzo nell’organizzazione di eventi unici e inclusivi, ha dato nuovamente dimostrazione del loro impegno costante nel promuovere i valori europei e nell’offrire agli studenti opportunità di crescita e arricchimento culturale.

La cerimonia è proseguita presso la sede succursale turismo con la realizzazione dell’Albero dell’Europa addobbato con delle bandiere a forma di foglia per celebrare l’unità nella diversità, e si è poi conclusa nella sede centrale ITE dove la classe 3A turismo ha coinvolto gli alunni ospiti di Guardavalle e Soverato in una gara a gruppi per completare dei puzzle raffiguranti la mappa europea, un’esperienza ludica di apprendimento e divertimento.

La Festa dell’Europa presso l’IIS Guarasci-Calabretta di Soverato ha rappresentato non solo un momento di festa e celebrazione, ma anche un’importante occasione per rinnovare l’impegno dell’Istituto soveratese verso un’Europa unita e inclusiva, dove la diversità e la multiculturalità sono considerate una ricchezza da valorizzare e celebrare.