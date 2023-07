A Catanzaro e non a Siderno la prima Sea Trac sulla spiaggia

È di questi giorni la notizia che a Siderno, sulla spiaggia del lido Uildm è stata installata la sedia Sea Trac Tobeda, prodotta in Grecia che aiuta le persone con difficoltà motorie a fare il bagno in mare in autonomia.Cio’ renderebbe Siderno la prima città del Meridione ad aver installato la prodigiosa sedia.

La notizia , per quanto lodevole però non può travisare la realtà dei fatti. La prima sedia Sea Trac è in funzione già da anni presso il lido Valentino beach club a Giovino , Catanzaro lido della Cooperativa sociale Zarapoti.

Non solo, ma nel 2017 la spiaggia del Valentino beach è stata premiata a Firenze per essere la spiaggia più accessibile d’Italia.E, allora, se salutiamo sempre con favore tutte le azioni messe in campo per abbattere le barriere architettoniche e aiutare i diversamente abili , non si può assumere la paternità Siderno di essere la prima città del Meridione ad aver installato la Sea Trac come ha scritto certa stampa .

Inoltre proprio per il punteggio ottenuto grazie anche all’attività del Valentino beach che Catanzaro ha avuto questa:anno la Bandiera blu. Diamo a Cesare quel che è di Cesare.In questo caso è Catanzaro, città capoluogo di regione che ha conquistato questo lodevole primato E sarebbe anche il caso che intervenisse sulla questione lo stesso sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita.

Amalia Feroleto