A Catanzaro un convegno per celebrare Santa Caterina, Patrona d’Italia e delle Crocerossine

L’Associazione culturale Calabria in Armi ha organizzato un convegno per lunedì 29 aprile alle ore 10.00 presso la Caserma Pepe-Bettoja sita in Catanzaro, Via Luigi Pascali 44, per celebrare Santa Caterina, Patrona d’Italia e delle Crocerossine.

Il Corpo delle Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana, fin dalla sua costituzione, si adopera per lenire i disagi e le sofferenze, promuovere la dignità e curare le persone in situazione di vulnerabilità sia in tempo di pace che in quello di conflitto.

Le sorelle, nel corso del tempo hanno costantemente prestato la loro opera con grande abnegazione, altissimo spirito di sacrificio e dedizione assoluta, anche a costo della loro vita. Ricordiamo la Sorella Maria Cristina Luinetti caduta in Somalia, nel contesto della missione internazionale UNOSOM, il 9 dicembre del 1993.

Il convegno, preceduto dai saluti del Comandate del Comando Militare Esercito “Calabria” Col. a. Ugo Gaeta e dall’introduzione del Presidente dell’Associazione Gen. Div. (ris) Pasquale Martinello, prevede tre relazioni: la prima a cura di Don Michele Fontana (parroco di Gimigliano), centrata sulla figura di Santa Caterina; la seconda è presentata dal Dottor Giulio Grilletta (Socio di Calabria in Armi) e riguarda il Dottor Ferdinando Palasciano-medico nel 1848 a Messina- ed infine la terza esposta da Sorella Rosanna Sicoli Ispettrice Regionale del Corpo delle Infermiere Volontarie della CRI che presenta l’attività del Sodalizio.