A Corsaro la vittoria del 21° Slalom Monte Condrò

Portata a termina la ventunesima edizione dello Slalom Monte Condrò lungo i 2520 metri di percorso nel borgo serrastrettese.

La classifica assoluta ha visto protagonisti, rispettivamente nelle prime cinque posizioni, i piloti: Corsaro Rosario che ha conquistato il gradino più alto del podio con il tempo di 2:07.96, al secondo posto Fallara Agostino con il tempo di 2:15.98, al terzo gradino del podio Tramontana Domenico in 2:17.07, in 2:17.89 Catizone Eugenio conquista la quarta posizione assoluta e al quinto posto Paone Antonio che si classifica con il tempo di 2:18.50.

Trofeo dame alla pilota Francesca Pallone. Murino Domenico conquista la categoria under 23. La scuderia Piloti per Passione si piazza, invece, prima assoluta tra le scuderie in gara.

Edizione particolare la numero 21 dello Slalom Monte Condrò, nel corso della quale l’Associazione Dalidà, organizzatrice della manifestazione sportiva, ha onorato gli amici e soci Fernando Roperto e Pietro Scalise, prematuramente venuti a mancare. Tra la commozione, i soci Dalidà e il presidente Francesco Fazio hanno ricordato l’amico Fernando, socio fondatore nonché appassionato pilota automobilistico che ha dato tutto se stesso per lo Slalom e per l’Associazione portandoli sulle vette nazionali e internazionali. Alla sua famiglia è stata donata un’opera realizzata dal maestro orafo Francesco Gallo ed è stato, inoltre, destinato il trofeo a lui dedicato a Luigi Mancuso, amico e preparatore dell’auto da corsa del compianto Fernando.

In ricordo di Pietro, amico e uomo di estremo estro e carico di inventiva, alla sua famiglia è stato consegnato il Trofeo Dalidà per l’impegno che ha sempre profuso per l’Associazione e per l’intera comunità serrastrettese.

Il presidente Fazio sottolinea “l’impegno dei soci tutti nella realizzazione di un’edizione particolarmente importante e fortemente voluta per rendere onore a coloro che, anche se fisicamente non sono più con noi, ci hanno guidati affinché riuscissimo a portare avanti la manifestazione con lo stesso impegno e la stessa dedizione con cui lo hanno fatto loro.”.

Tante le persone che hanno preso parte all’evento con partecipazione e forte senso di comunità.

L’organizzazione ringrazia il meticoloso lavoro dell’Aci sport e dei suoi rappresentanti, il Comune di Serrastretta e il suo sindaco Antonio Muraca, le Autorità e gli Enti, i piloti e tutti i presenti.

Un doveroso e sentito grazie ai soci per il lavoro e l’impegno dedicato in questi mesi, con un plauso al socio Angelo Angotti per la progettazione grafica lungo tutto il percorso. Un ringraziamento alle tantissime aziende che con il loro contributo hanno permesso la realizzazione dell’evento, nel citarne alcune tra cui: SAF Costruzioni Generali, Residence Grandinetti, MAR Antincendio, Costruzioni Molinaro, Sapori Antichi, SCAI S.r.l. e Studio Molinaro.

Si chiude così un’altra edizione dello Slalom Monte Condrò tra divertimento, forti emozioni e impegno per lo sport e per la comunità del borgo di Serrastretta.