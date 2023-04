A Cosenza un convegno per conoscere lo strumento a sostegno delle persone trans*

Il 5 aprile, la sala stampa del Centro Congressi Unical sarà lo spazio in cui si svolgerà il convegno “Carriera alias: uno strumento per le pari opportunità“.

L’evento, organizzato da Arcigay Cosenza, Arcigay Reggio Calabria “Due Mari” e Campus Informa Studenti, sarà volto a conoscere e capire l’importanza della Carriera Alias e le modalità con cui si svolge.

La “carriera alias” è uno strumento importante che può essere messo a disposizione delle persone trans* negli istituti scolastici.

Permette di sostituire i dati anagrafici con il nome detto “di elezione” scelto dalla persona trans*, all’interno del sistema informatico di gestione amministrativa.

Al di fuori dell’università o della scuola, la carriera alias non ha valore: non sostituisce un documento d’identità. Non essendo un documento ufficiale, non ha un valore legale, quindi non si potrà utilizzare il nome scelto nell’attestato di laurea o per accedere ad altri servizi, se non fino a quando sarà confermata la rettifica anagrafica ufficiale.

All’evento interverranno Christian Leonardo Cristalli (responsabile Diritti Persone Trans, Segretario Arcigay), Michela Calabrò (Arcigay Reggio Calabria “I Due Mari”), Giovanna Vingelli (delegata alle pari opportunità dal Rettore dell’UniCal), Antonio Iaconianni (dirigente del liceo classico “B. Telesio”), Natascia Maesi (presidente nazionale Arcigay) e Vincenzo Bochicchio (docente di Psicologia, UniCal). Introducono Alessandra Lucanto (presidente Arcigay Cosenza) e Dario Castrovillari di Campus Informa Studenti.