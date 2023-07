A Davoli sarà costruito un nuovo parco commerciale

“È stato presentato il progetto definitivo per la realizzazione del parco commerciale ubicato nell’ex fornace Nestico.

Una grande opportunità di sviluppo per la nostra comunità con lo spirito di andare a migliorare i servizi fruibili e la creazione di molteplici posti di lavoro”.

“In quest’ottica l’amministrazione “Impegno Comune per Davoli”, come ormai consuetudine, si è posta al fianco degli imprenditori pronti ad investire su Davoli garantendo primariamente l’interesse pubblico”.

“Nella convenzione di progetto, infatti, abbiamo voluto fortemente che si realizzassero opere pubbliche strategiche per migliorare la viabilità pubblica ed il decoro urbano della nostra Davoli quali:

la sistemazione del terzo e quarto lotto della S.S. 106, il collegamento tra viale cassiodoro e via della repubblica e l’allargamento della via delle Fornaci”.

“Grazie agli imprenditori e tecnici coinvolti per il loro entusiasmo nell’investire su Davoli, grazie al nostro ufficio tecnico per la meticolosità del lavoro svolto”.

“Davoli è in fermento, e noi non vogliamo fermarci. Andiamo avanti, il meglio deve ancora venire!”. Lo rende noto con un post sui social il sindaco di Davoli, Giuseppe Papaleo.