A Locri il convegno di presentazione della Graphic Novel “Il sogno di Alice”

Giovedì 30 maggio dalle ore 9.30 alle ore 11.30 presso la Palestra della Scuola Primaria “Cosimo Scarfò” dell’Istituto Comprensivo “De Amicis-Maresca” di Locri si terrà il convegno di presentazione del progetto relativo alla realizzazione della graphic novel “Il sogno di Alice” – creata dal Centro Antiviolenza “Angela Morabito” dell’Associazione Piccola Opera Papa Giovanni, organizzazione partner della Fondazione “Una Nessuna Centomila”, e dall’Istituto Comprensivo “De Amicis- Maresca” di Locri.

I ragazzi della classe II B, che hanno dato vita alla graphic novel, avente come tematica centrale la decostruzione degli stereotipi di genere, il contrasto ad ogni forma di discriminazione e l’affermazione della parità di genere, presenteranno “Il sogno di Alice” insieme alla dott.ssa Vincenza Cattolico, psicologa dello sportello di ascolto territoriale di Ardore del Cav “A. Morabito-Piccola Opera, e alla dott.ssa Valentina Giovinazzo fumettista, professioniste che hanno accompagnato gli studenti in un percorso di nove incontri da gennaio a maggio nel corso dei quali hanno potuto soffermarsi e riflettere sui pregiudizi culturali che ancora oggi rafforzano i costrutti del passato e sul concetto di pari opportunità fondato sulla necessità di uguaglianza giuridica e sociale fra uomini e donne, al fine di valorizzare le proprie unicità dovute al genere.

Al convegno interverranno la prof.ssa Serafino Dirigente scolastica Istituto Comprensivo, il prof. Pietro Siclari Presidente Piccola Opera, il dott. Fontana Sindaco comune Locri, S.E. Mons. Oliva Vescovo diocesi Locri-Gerace, l’avv. Monteleone Assessore Pari Opportunità comune Locri, la dott.ssa Bumbaca Assessore Pubblica Istruzione comune Locri, il colonnello Pesa Comandante Compagnia Carabinieri Locri, la dott.ssa Di Vuolo Dirigente Commissariato Polizia Siderno, la dott.ssa Mallamaci Coordinatrice Cav “A.Morabito” – Piccola Opera. I lavori saranno moderati dalla prof.ssa Marino dell’I.C. Durante la mattinata saranno consegnati gli attestati di partecipazione agli studenti.

