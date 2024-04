A Montauro il Concerto Finale della Masterclass di Trombone

L’Associazione La Radice Sociale è lieta di annunciare il concerto finale della masterclass di trombone, che si terrà domenica 21 aprile 2024 alle ore 20:30 presso la suggestiva sala concerti di Palazzo Zizzi. Un evento imperdibile che vedrà esibirsi i giovani talenti partecipanti alla masterclass, insieme al rinomato maestro Martin Schippers accompagnato dalla pianista Rosangela Longo.

Martin Schippers, un virtuoso del trombone, ha iniziato lo studio dello strumento con suo nonno all’età di sette anni. Successivamente ha optato per il trombone a quindici anni, prendendo lezioni dallo zio, Hans Schippers. La sua formazione musicale lo ha poi portato al Conservatorio di Rotterdam, dove durante il secondo anno è stato nominato secondo trombonista presso l’Orchestra Filarmonica dei Paesi Bassi.

Nel 2005 ha assunto il ruolo di trombonista principale presso l’Orchestra da Camera della Radio Olandese. Nel 2009 è stato nominato secondo e trombonista basso del Concertgebouworkest, una delle più prestigiose orchestre al mondo.

Martin Schippers si è esibito nei principali teatri di tutto il mondo come membro del Concertgebouworkest, del Concertgebouworkest brass, del New Trombone Collective (fino al 2010) e di numerosi gruppi da camera. Ha partecipato come insegnante e musicista in importanti festival internazionali come l’International Trombone Festival, il Festival do Campos Jordao in Brasile, il Sesc International Music Festival a Pelotas in Brasile, il Peru Low Brass festival e il Curso Trombon de Valga in Spagna.

Per questo concerto straordinario, Martin Schippers si unirà ai giovani partecipanti della masterclass per una serata indimenticabile di musica e virtuosismo. Accanto a lui, la pianista Rosangela Longo accompagnerà i musicisti.