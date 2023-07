A Montepaone è nato “GiraSuli”, un campo di girasoli dove riscoprire la bellezza della natura

Da quasi 25 anni “Il Sotterraneo Pro Gasperina A.P.S.”, associazione del catanzarese, promuove il territorio, gli usi, i costumi e le tradizioni, in Calabria ma anche fuori regione.

La famiglia Catrambone, proprietaria di una piccola azienda agricola, ha deciso di condividere con loro gli spazi in cui da anni lavora, con la volontà di valorizzare tutto ciò che di bello li circorda, è così che dall’amore per la terra e per le radici, è nato “GiraSuli”, un meraviglioso campo di girasoli vista mare, dove sarà possibile ammirare la bellezza del territorio e riscoprire al contempo le sue peculiarità eno-gastronomiche, degustando un aperitivo “tradizionale” tra i girasoli.

Il progetto è stato realizzato grazie al lavoro incessante dell’Associazione e della famiglia Catrambone e ha visto in opera anche i volontari del Servizio civile universale che da maggio 2023 hanno iniziato il loro percorso tra le mura associative, portando avanti, anche grazie a questa iniziativa, i loro progetti.

Il campo, è situato nel comune di Montepaone, sulla Strada Provinciale 123. “GiraSuli” vi aspetta, da Sabato 22 luglio dalle ore 18:00 alle ore 20:30 e fino a quando la fioritura dei girasoli lo consentirà, per farvi scoprire quanto sia bello passare un pomeriggio in campagna all’insegna delle tradizioni, quanto sia bello “fiorire” vista mare, così come hanno fatto i girasoli e i sogni di questo gruppo di ragazzi.

Per ulteriori informazioni non esitate a contattare sui canali social (@GiraSuli, @IlSotterraneoGasperina) o ai numeri indicati sulla locandina dell’evento.