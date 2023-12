A S. Andrea Jonio il XX Raduno Corale di Canti Natalizi

Tutto pronto per il tradizionale appuntamento del Natale ideato dall’Associazione Culturale Schola Cantorum Officium di S. Andrea Apostolo dello Jonio (CZ), quest’anno organizzato con il contributo della Confraternita del SS. Rosario e la collaborazione della Parrocchia Santi Pietro e Paolo.

L’evento, che puntualmente si rinnova ormai da più di 20 anni (risale infatti al 2001 la prima edizione), si terrà mercoledì 27 dicembre 2023, con inizio previsto per le ore 18.00, presso la Chiesa Matrice dei Santi Pietro e Paolo, nel centro storico di S. Andrea Jonio.

La manifestazione, che nel corso degli anni ha visto protagonisti numerosi cori ed ospiti internazionali, grazie anche al contributo della Regione Calabria attraverso i fondi del PAC Calabria, quest’anno vedrà protagonisti:

la stessa Schola Cantorum Officium padrona di casa, diretta dal maestro Christian Cosentino; il Coro Polifonico della diocesi di Mileto (VV) diretto dal maestro Giancarlo Colloca; l’Ensamble Vocale ABC di Bovalino (RC) diretto dal maestro Costantino Scaglione; alcuni giovani cantanti emergenti provenienti dalla Music School del maestro Christian Cosentino, affermatisi in importanti festival e contest nazionali, tra cui: Francesca Scicchitano, Nicola Squillace, Maria Grazia Reale, Federica Diaco, Martina Lanciano, Esther Cerullo, Federica Chiera, Veronica Frustagli, Marta Romeo e Anastasia Cosentino; ospite dell’evento la piccola Victoria Cosentino, protagonista nel 2018 su RAI 1 allo Zecchino d’oro con la vittoria nelle classifiche social e nel 2020 su Canale 5 a All Together Now Kids con Michelle Hunziker.

Il programma della serata, curato scrupolosamente dal maestro Christian Cosentino, direttore artistico della manifestazione, prevede l’esecuzione di brani natalizi appartenenti alla cultura di diversi popoli. Verranno infatti proposte le più belle canzoni del Natale, dai canti più conosciuti ai canti della tradizione angloamericana, senza trascurare i canti popolari in vernacolo.

Il concerto è aperto al pubblico e potrà essere seguito anche in streaming sul sito https://www.facebook.com/scholacantorumofficium

In un periodo caratterizzato da guerre, divisioni e disgregazione, la Schola Cantorum Officium, insieme alla Confraternita del SS. Rosario e alla Parrocchia Santi Pietro e Paolo, vuole regalare un momento festoso di serenità e aggregazione attraverso la bellezza e la spiritualità della musica corale natalizia.

Appuntamento quindi per mercoledì 27 dicembre, ore 18.00, nella Chiesa Matrice dei Santi Pietro e Paolo, nel borgo di S. Andrea Jonio (CZ).