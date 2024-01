A Satriano centinaia di persone non hanno più l’assistenza medica di base

Sono trascorsi 25 giorni da quanto centinaia di persone non hanno più l’assistenza medica di base. Il 21 dicembre il dottor Matozzo Antonio ha chiuso il suo ambulatorio medico a Satriano. E’ in pensione.

A nulla è valso scrivere pubblicamente e denunciare questo ennesimo disservizio da parte dell’ASP CZ, uffici di Soverato. Oltre al danno la beffa.

I pazienti ormai “orfani” del proprio medico si recano a Soverato per fare la scelta del nuovo medico e, udite udite, il sostituto del dottor Matozzo non è stato ancora nominato in barba agli ingenui e indifesi pazienti che si recano a Soverato per ricevere il niet da parte dei preposti dell’ASP che, in spegio alle più elementari regole di buona creanza non dicono quando il problema sarà risolto né tantomeno avvisano anticipatamente i pazienti della mancata nomina del medico per evitare inutili code e dinieghi.

I pazienti intanto, molto pazienti, attendono che qualcosa si muova… campa cavallo! Le Autorità tacciono. Sembra che oramai il torpore e la rassegnazione abbiamo prevalso su tutto. Nel precedente articolo avevo sollevato l’eventualità di ipotizzare una interruzione di pubblico servizio ma nessuno ha sentito il bisogno di approfondire questo ennesimo abuso di potere!

Mi rivolgo nuovamente alle Autorità locali e alle forze dell’Ordine affinché possano interessarsi del caso e sollecitare l’immediata soluzione del problema nel rsipetto dei diritti della persona e a tutela della salute pubblica.

Francesco Battaglia