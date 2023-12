A Satriano sta per partire il progetto “Orienta Giovani”

La popolazione giovanile del comprensorio basso jonico catanzarese avrà presto un luogo virtuale e fisico di riferimento per incontrarsi, confrontarsi e affrontare questioni strategiche relative alla scelta universitaria ed all’ingresso nel mondo del lavoro.

Un luogo in cui condividere non solo relazioni ma anche storie di successo e competenze, Il luogo giusto dove far nascere importanti collaborazioni.

Informazione e orientamento tra le parole chiave del nuovo “ORIENTA GIOVANI” voluto dal Comune di Satriano. Una proposta nata in Consiglio Comunale a Giugno 2023 e poi inserita all’interno del DUP (Documento Unico di Programmazione) e che adesso si presenta ricca di idee pronte ad essere analizzate e migliorate assieme agli stessi giovani del territorio destinatari potenziali del servizio.

Sabato 16 Dicembre alle ore 16:00 presso il Comune di Satriano, aspettiamo tutti i cittadini che vorranno aiutarci a perfezionare e migliorare il progetto “Orienta Giovani” che sarà poi presentato ufficialmente a tutto il territorio nel mese di Gennaio 2024.