A Simeri Crichi l’incontro “Dalla Calabria al Mondo: percorsi di ricerca, architettura e innovazione”

“Dalla Calabria al Mondo: percorsi di ricerca, architettura e innovazione”, in programma venerdì 9 gennaio 2026 alle ore 10:00 presso la Sala Consiliare del Comune di Simeri Crichi, promosso da AIDIA – Sezione di Catanzaro, con il patrocinio del Comune di Simeri Crichi.
L’iniziativa è dedicata alla valorizzazione dei giovani talenti calabresi nei settori dell’ingegneria, dell’architettura, della ricerca scientifica e dell’innovazione, con un focus sul ruolo delle donne nelle professioni tecniche, in linea con il progetto “Progetti in Rosa – L’ingegneria sostenibile delle donne”.