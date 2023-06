A Soverato il 4 giugno la giornata nazionale dello Sport

Come ogni nella prima domenica di giugno in tutta Italia si svolgerà la giornata nazionale dello Sport. Il Comitato Regionale Calabria insieme alla delegazione di Catanzaro hanno scelto Soverato anche quest’anno per la prestigiosa kermesse che la ho scopo di mostrare al pubblico le innumerevoli attività che le Federazioni Nazionali, le Discipline Associate e gli Enti di Promozione Sportiva mettono in campo con lo scopo di avvicinare i giovani allo sport , sport che assume anche un valore sociale ed educativo.

L’Amministrazione comunale di Soverato nelle persone del Sindaco Daniele Vacca e del consigliere delegato allo Sport Rosalia Pezzaniti ha concesso il Lungomare Europa e l’anfiteatro allocato sul lungomare stesso per far svolgere questa importante manifestazione. Appuntamento quindi a Soverato il 4 giugno dalle 17,00 alle 20,00.