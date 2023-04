A Soverato in occasione della Festa della Liberazione l’incontro “Il Valore della Libertà”

“La Costituzione è un buon documento; ma spetta ancora a noi fare in modo che certi articoli non rimangano lettera morta, inchiostro sulla carta. In questo senso la Resistenza continua”. (Sandro Pertini)

La memoria costruisce la nostra identità e, al tempo stesso, fornisce gli anticorpi per evitare di cadere negli stessi errori del passato. Ecco perché l’associazione culturale Kalibreria, in prossimità del 25 Aprile, propone un incontro con gli alunni e le alunne di tutti gli Istituti scolastici presenti sul territorio, volto a trasmettere il ricordo della Liberazione del nostro Paese dall’occupazione nazi-fascista, un incontro di riflessione e partecipazione che possa incarnare lo spirito democratico del nostro ordinamento, allo scopo di rendere consapevoli le nuove generazioni del lungo e faticoso percorso che ha portato all’affermazione delle libertà fondamentali e dei diritti civili che, troppo spesso, purtroppo, diamo per scontati.

La Kalibreria è fermamente convinta che la scuola, primo e fondamentale luogo di cultura, chiamata a formare non solo professionisti, ma soprattutto cittadini consapevoli, possa e debba veicolare messaggi positivi sui valori costituzionali, frutto della Resistenza e fondamento della nostra Repubblica, nell’ottica di quella continuità orizzontale che vuole l’attuarsi di sinergie positive tra scuola e territorio.

Grazie alla Liberazione dal regime fascista e dagli invasori nazisti ad opera dei Partigiani e delle forze alleate si sono gettate le basi per l’ottenimento dei diritti e delle libertà fondamentali sancite nella nostra Carta Costituzionale. Il percorso verso la democrazia e i diritti è stato lungo e articolato e ha visto il sacrificio di tantissime donne e tantissimi uomini anche giovanissimi. Per questo tutti noi siamo chiamati a rispettare i Valori della Resistenza e della nostra Costituzione e a lottare per la loro affermazione. Tutte le istituzioni della Repubblica Italiana sono frutto della nostra Costituzione antifascista. La festa della Liberazione è la festa di tutti gli italiani che amano la libertà e la democrazia, degli italiani fedeli alla Repubblica e alla Costituzione.

Durante la mattina, che vedrà anche i saluti istituzionali del sindaco di Soverato Daniele Vacca, le studentesse e gli studenti rifletteranno e approfondiranno queste tematiche insieme a Raimonda Bruno (Insegnante), Valerio Cuteri (Presidente sezione A.n.p.i. di Soverato), Giuseppe Iozzo (Insegnante), Paolo Procopio (Referente Provinciale Istituto Calabrese per la Storia dell’Antifascismo e dell’Italia Contemporanea), Vitina Doria (Nipote del comandante partigiano Vito Doria). L’incontro sarà moderato dalla giornalista Maria Anita Chiefari.

Ringraziamo i Dirigenti Scolastici, le insegnanti e gli insegnanti per aver accolto il nostro invito ed essersi mostrati sensibili all’iniziativa.