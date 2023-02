A Soverato la presentazione del libro di Eric Gobetti “E allora le Foibe?”

La Sezione ANPI di Soverato comunica che in data lunedì 20 febbraio 2023, alle ore 17.30, presso la Sala del Consiglio Comunale “B. Manti” di Soverato avrà luogo con la partecipazione dell’autore, la presentazione del libro di Eric Gobetti “E allora le Foibe?” – la storia alla prova dei fatti –

All’iniziativa, patrocinata dal Comune di Soverato e resa possibile dalla collaborazione con la Libreria Incontro Mondadori, prenderanno parte il Vice Sindaco di Soverato, Emanuele Amoruso oltre che Carmen Aiello e Fausto Pettinato, componenti del Comitato di Sezione ANPI di Soverato. Mentre il giorno dopo (martedì 21) alle ore 11,00 lo Storico Eric Gobetti incontrerà gli Studenti del 5° anno dell’Istituto “Calabretta” di Soverato.

Con questa iniziativa l’ANPI locale vuole, rimanendo nell’alveo di quanto già svolto in sede nazionale, ribadire l’orrore e la condanna delle esecuzioni sommarie nelle foibe, nel massimo rispetto per il dramma dell’esodo che ha colpito tanti italiani ed italiane che vivevano in Istria ed in Dalmazia, ma pure denunciare le pesanti e dolose esagerazioni e strumentalizzazioni tese a legittimare il fascismo e delegittimare la Resistenza, a discapito di un serio tentativo di ristabilire la verità storica.

Eric Gobetti ci aiuterà a porre in essere una ricostruzione storica di quegli eventi senza correre il rischio di cadere in un’interpretazione nazionalista e perciò stessa faziosa.