Ringraziando quanti hanno voluto condividere fin’ora questo grande gesto di amore nei confronti dell’universo autistico partecipando allo spettacolo teatrale a cura dei Sognattori: “Quel blu dentro me”, desideriamo informare che, per via dei pochi posti disponibili (per come previsto dalle norme di sicurezza) la serata di Giovedì 17 è completa.

Invitiamo, pertanto, ad acquistare i biglietti ancora disponibili per Sabato 19 e Domenica 20. Grazie di cuore a tutti.