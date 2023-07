A Soverato Superiore tre serate mirate alla promozione dell’identità culturale della città

In collaborazione con il Comune di Soverato, la Compagnia dei Sognattori, convinta di poter dare un contributo importante per la riscoperta e la valorizzazione del ricco patrimonio di Soverato, propone tre serate al Borgo, mirate al recupero delle tradizioni e come occasione di valorizzazione artistica e culturale.

Le tre serate, approvate, condivise e patrocinate dall’Amministrazione Comunale, sono mirate alla Promozione dell’identità culturale della città.

Le stesse, che saranno realizzate coinvolgendo la comunità locale, si svolgeranno tutte presso “U Chianu”, zona caratteristica del Borgo soveratese e pertanto location perfetta per eventi finalizzati alla riscoperta delle tradizioni.

L’obiettivo principale è la promozione delle arti e della cultura del borgo Soveratese, per creare un ambiente che evidenzi soprattutto la ricchezza culturale del territorio. Vi aspettiamo numerosi!