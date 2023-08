Accende tre focolai e viene scoperto dal drone della Regione, piromane ai domiciliari

I carabinieri della Stazione di Curinga e del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Girifalco hanno dato esecuzione all’ordinanza di misura cautelare emessa dal Tribunale di Lamezia Terme ponendo il soggetto agli arresti domiciliari, grazie all’attività investigativa condotta unitamente ai Carabinieri Forestali (NIPAAF) di Catanzaro in stretta sinergia con la Presidenza della Regione Calabria.

L’uomo originario di Curinga nella mattinata dello scorso 23 luglio avrebbe acceso tre focolai alla base di un canneto in località “Scarcio” nel Comune di Curinga e colto in flagrante da un drone in dotazione alla Regione Calabria utilizzato nel progetto “tolleranza zero”.