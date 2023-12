Addio a Tonino Scalzi: un ritratto di riservatezza, professionalità, impegno e umanità

Si è spento Antonio Scalzi, stimato Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA), in servizio presso l’ITT “Malafarina” di Soverato. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile tra colleghi, amici e familiari, che lo ricordano con profonda stima e affetto.

Dal carattere riservato, un tratto che si sposava perfettamente con la sua meticolosa attenzione al lavoro, non si limitava a svolgere i suoi compiti, ma andava oltre, sempre attento ai dettagli e alle necessità della scuola. La sua capacità di gestire con efficienza e competenza ogni aspetto amministrativo lo ha reso un punto di riferimento per tutti coloro che hanno avuto il piacere di lavorare al suo fianco.

Oltre ad essere un professionista esemplare, Tonino, così chiamato da colleghi e amici, è stato un marito e padre amorevole. La sua splendida famiglia era il centro della sua vita e la fonte del suo più grande orgoglio.

Chi batte queste righe ha avuto l’onore e il piacere di conoscere Tonino e conserva il ricordo di una compagnia gradita durante i tragitti quotidiani per lavoro, una persona squisita, sempre disponibile ad ascoltare e a offrire una parola di conforto o un buon consiglio.

La sua squisitezza accompagnata da uno stile sobrio insieme al suo calore umano erano qualità che brillavano in ogni suo gesto. Tonino Scalzi sarà ricordato non solo per il suo impegno professionale, ma anche per la sua straordinaria umanità.

Con la sua riservatezza, professionalità, dedizione al lavoro e amore per la famiglia, ha lasciato un segno indelebile che continuerà a essere fonte di ispirazione per molti. Riposa in pace, caro Tonino. La tua eredità di gentilezza e impegno continuerà a vivere in tutti noi.

Fabio Guarna – Soverato News