Aggredisce la moglie nella caserma dei carabinieri mentre lo denuncia, 37enne arrestato

Ha raggiunto la moglie nella caserma dei carabinieri dove si trovava per denunciarlo per maltrattamenti e, davanti ai militari, ha iniziato ad inveire contro di lei tentando anche di aggredirla.

L’uomo, di 37 anni, è stato quindi bloccato dai militari e arrestato per maltrattamenti in famiglia e atti persecutori. Il fatto è accaduto a Trebisacce, nel Cosentino.

L’uomo, nel 2022, tra l’altro, era stato già attinto da due misure cautelari per reati analoghi. Dopo l’arresto è stato trasferito nella Casa circondariale di Castrovillari.

Sempre a Trebisacce, i carabinieri hanno arrestato un altro uomo, di 38 anni, con le medesime accuse. Dopo una richiesta di soccorso arrivata al 112, l’uomo, già denunciato per fatti analoghi, è stato colto mentre aggrediva verbalmente e fisicamente la compagna all’interno della loro abitazione.

Per lui sono stati disposti gli arresti domiciliari in un’abitazione diversa da quella in cui abitava con la donna.