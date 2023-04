Agrigento sì e la Calabria no

Agrigento è capitale italiana della cultura per il 2025; la Calabria, che ci ha provato con due, Tropea e la Locride, in entrambi i casi non dico che è stata bocciata, e che non hanno manco letto le domande. Vorrei sapere come mai, e cosa mancava, e cosa c’era di sbagliato.

Che sia un pregiudizio antimeridionale, è un’ubbia che può balzare in mente a qualche pinoaprilato. Sono state capitali Lecce, Palermo, Matera e Procida; e Agrigento è tanto a sud che sotto c’è solo il mare.

Scartata dunque questa baia mentale, resta la prima spiegazione: che ad Agrigento sanno scrivere una pratica, e in Calabria no.

Di peggio, ad Agrigento, come in qualsiasi altra parte del mondo, se una cosa non la sanno, la chiedono a chi sa. In Calabria, per antichissimo e radicato vizio, tutti sanno tutto, non hanno bisogno di domandare. Ahahahahahahahahahahahah!

Potremmo fare qualcosa di Calabria assieme ad Agrigento. Cosa? Non ve lo dico manco se piangete olio; salvo richiesta ufficiale tramite raccomandata RR. Raccomandata, non raccomandazione.

Ulderico Nisticò