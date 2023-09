Aifa ritira lotto di un farmaco per l’ipertensione, ecco info e lotto

L’Aifa – Agenzia Italiana del Farmaco – ha disposto il ritiro di un noto medicinale per l’ipertensione. Si tratta del PARVATI 5 mg, della ditta Neopharmed Gentili SpA, sita a Milano in via San Giuseppe Cottolengo.

Il procedimento è stato avviato a scopo cautelativo, dopo che la stessa ditta ha dato comunicazione della possibilità relativa a difetto di qualità minore del medicinale.

Nel dettaglio si tratta del medicinale “PARVATI 5 mg + 5 mg” AIC n. 043323027, lotto n. 230998 con scadenza del 04/2026.

Il medicinale, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, è utilizzato nel trattamento dell’ipertensione.

La ditta Neopharmed Gentili SpA, ha comunicato l’avvio della procedura di ritiro che il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute è invitato a verificare.