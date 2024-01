AIFA segnala ritiro cautelativo dalle farmacie di quattro lotti di un noto disinfettante

L’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), ha segnalato il ritiro, a scopo cautelativo, da parte dell’azienda produttrice di 4 lotti di un noto di un noto disinfettante e della pulizia della cute della ditta L.Molteni & C. dei F.lli Alitti Spa con sede in Italia, a Scandici, in provincia di Firenze sulla S.S. 67- Tosco Romagnola.

Nello specifico si tratta dei lotti della specialità medicinale STERIDROLO polvere 10 bustine 5 g – AIC n. 032049025 lotti n o n. SG20005 con scadenza 12/2025,. SG20006 con scadenza 12/2025,. SG21003 con scadenza 10/2026 e SG21004 con scadenza 10/2026.

Il provvedimento è stato adottato, rilevaa Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, a seguito di notifica da parte della ditta relativa ad una non conformità emersa durante gli studi di stabilità nel medicinale in oggetto.

Steridrolo è indicato per la disinfezione e la pulizia della cute non gravemente lesa (ferite superficiali di piccole dimensioni, piaghe da decubito con interessamento limitato all’epidermide, ustioni di primo grado).

Steridrolo è indicato per la disinfezione dei genitali esterni. Il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute è invitato a voler procedere con gli adempimenti necessari per la verifica del ritiro avviato dalla ditta.