AIFA segnala ritiro cautelativo dalle farmacie di un lotto di soluzione per infusione

Il provvedimento è stato adottato a seguito di notifica da parte della USL Umbria 2 Ospedale San Giovanni Battista di Foligno

L’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), ha segnalato il ritiro, a scopo cautelativo, da parte dell’azienda produttrice, di un lotto di una soluzione per infusione della ditta Monico S.p.A. con sede legale, a Venezia Mestre in via Ponte di Pietra 7.

Nello specifico si tratta del ritiro limitatamente al lotto n. 24AB034 con scadenza del 12/2026 della specialità medicinale SODIO CLORURO MONICO 0,9% soluzione per infusione – AIC n. 030805105.

Il provvedimento è stato adottato, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, a titolo di precauzione, al fine di tutelare la sicurezza dei pazienti, a seguito di notifica da parte della USL Umbria 2 Ospedale San Giovanni Battista di Foligno relativa a presenza di corpo estraneo in flacone integro del medicinale in oggetto.

SODIO CLORURO MONICO è una soluzione utilizzata per la reintegrazione di fluidi e di sodio cloruro. La ditta Monico S.p.A. ha comunicato l’avvio della procedura di ritiro che il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute è invitato a verificare.