AIFA segnala ritiro dalle farmacie di un lotto di un noto antinfiammatore analgesico

L’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), ha segnalato il ritiro, a scopo cautelativo, da parte dell’azienda produttrice di un lotto di un noto antinfiammatore analgesico della ditta Altais Pharma Srl con sede legale, a Roma in viale Parioli n 160.

Nello specifico si tratta limitatamente al lotto n. F3053F02 della specialità medicinale LIXIDOL (ketorolac trometamina) “30 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE” 3 fiale. Il provvedimento è stato disposto, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, a titolo di precauzione, al fine di tutelare la sicurezza dei pazienti, a seguito della rilevazione di dati fuori specifica relativi al parametro torbidità del prodotto finito.

Lixidol contiene il principio attivo ketorolac trometamina appartenente ad un gruppo di medicinali noti come farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS) usati per ridurre l’infiammazione e il dolore.

Lixidol è indicato negli adulti e adolescenti di età superiore ai 16 anni soltanto nel trattamento a breve termine (massimo 5 giorni) del dolore di grado moderato dopo una operazione chirurgica.