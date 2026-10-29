Al PalaScoppa di Soverato è tempo di recupero: l’NBS sfida la Scuola Basket Viola

C’è profumo di grande pallacanestro al PalaScoppa. Sulle ali dell’entusiasmo dopo il netto e brillante successo casalingo per 82-54 contro la Lumaka RC, la Nuova Basket Soverato (NBS) è pronta a rimettersi subito in scarpette e pantaloncini per affrontare un nuovo, affascinante impegno davanti al proprio pubblico.

​Questo venerdì 30 ottobre, con palla a due fissata alle ore 20:00, il parquet amico del PalaScoppa di Soverato si accenderà per il recupero della 1ª giornata di campionato. Sotto i riflettori ci sarà la super sfida contro la Scuola Basket Viola.

Vietato abbassare la guardia

​I favori del pronostico, guardando alla classifica e alle ultime uscite, pendono tutti dalla parte dei “Cagnacci”. L’NBS ha dimostrato di possedere un potenziale offensivo notevole e una quadratura di squadra invidiabile, come ampiamente confermato dalla prova di forza offerta contro la Lumaka.

Tuttavia, nello sport – e nella pallacanestro in particolare – dare nulla per scontato è la regola d’oro. Lo staff tecnico e i ragazzi ne sono perfettamente consapevoli: le formazioni reggine si confermano storicamente ostiche, composte da giovani talenti affamati, tenaci e pronti a dare battaglia su ogni pallone, dal primo all’ultimo secondo di gioco.

La chiave del match

​Per blindare i due punti e continuare la marcia trionfale, servirà la ricetta perfetta:

​Approccio mentale: concentrazione massima fin dalla palla a due per spegnere subito le ambizioni ospiti.

Intensità difensiva: la stessa ammirata nell’ultimo turno, capace di spezzare il ritmo degli avversari.

​Spirito di gruppo: valorizzare la profondità e la forza dell’intero roster a disposizione.

​Ora la parola passa al campo. Il PalaScoppa è pronto a fare il tifo per i suoi colori: tutti al palazzetto a sostenere i Cagnacci!