Al Teatro del Grillo di Soverato un corso gratuito di Comunicazione Efficace e Public Speaking

L’associazione culturale Mnemosyne Arts, nell’ambito del progetto “Impulsi – Parliamoci in sala”, organizza presso il Teatro del Grillo di Soverato un corso gratuito di Comunicazione Efficace e Public Speaking.

Obiettivo del corso è quello di migliorare la capacità di comunicazione verbale e non verbale, fornendo elementi sulle tecniche di comunicazione, dizione, gestione delle emozioni e degli obiettivi e sui principi di leadership e power speaking, aiutando i partecipanti ad accresce la fiducia in se stessi ed esprimersi in maniera più efficace. Il corso è strutturato in 4 sessioni e si svolgerà nei pomeriggi del 11, 12, 17 e 18 maggio dalle ore 15:30 alle 19:00

Nell’ambito dello stesso progetto, nelle settimane successive, verranno proiettati gratuitamente, sempre al Teatro del Grillo, quattro film che affronteranno diverse tematiche sociali con la presenza di ospiti per approfondimenti.

Il progetto è cofinanziato dalla Regione Calabria e dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale; in coerenza con le finalità verrà data precedenza per l’iscrizione al corso ai giovani di età compresa tra i 15 e 34 anni.

Maggiori informazioni sulla pagina Facebook e Instagram di @grillocinemavillage o tramite il contatto mail mnemosyne.arts@outlook.com.