Al via a Catanzaro il concorso per l’assunzione di 5 nuovi agenti di polizia locale

Al via il concorso per l’assunzione di 5 nuovi agenti di polizia locale che andranno a rafforzare l’organico in un settore strategico per l’Amministrazione Comunale.

A darne notizia è l’assessore con delega alla Polizia Locale, Marinella Giordano, che ha assistito alle operazioni preliminari della prova tenutasi nella struttura del Centro Polifunzionale “Giovanni Colosimo”.

Dopo essere stata recentemente riacquisita dalla Regione Calabria, la struttura è stata oggetto di un grave furto lo scorso febbraio e che ha provocato significativi danni. Grazie ad un tempestivo e accurato intervento del Comune, il “Poli-Colosimo” è stato riportato alla sua originaria funzionalità.

“La giornata di ieri – a cui seguiranno le altre prove nelle prossime settimane – segna un momento importante per il rafforzamento della sicurezza nella nostra città. L’assunzione di nuovi agenti mira a rafforzare il legame tra la polizia locale e i cittadini, garantendo un servizio sempre più efficace e vicino alle esigenze della popolazione.

A confermare la sua vocazione come luogo ideale per eventi di tale importanza, l’assessore ricorda che oggi stesso la struttura sarà la sede calabrese di un concorso nazionale che ospiterà migliaia di candidati.