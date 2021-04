Al via il Concorso Didattico High School Game – Speciale Scopri l’Italia che il 7 aprile ha visto la partecipazione di centinaia di studenti protagonisti dell 1° Live Quiz Show rivolto alle Scuole Superiori italiane e giunto alla sua IX edizione. A colpi di quiz i giovani si sono sfidati sull’argomento della “Transizione ecologica”, facente parte del contest “Educazione Ambientale” promosso dalla Fondazione UniVerde. In presenza “virtuale” il Presidente l’On. Alfonso Pecoraro Scanio ha risposto alle tante domande rivolte dagli studenti e ha raccontato loro: “La Fondazione UniVerde è nata nel 2008 con l’obiettivo di diffondere la conoscenza e la cultura ecologista ma anche di realizzare campagne; ad esempio, abbiamo salvato l’Isola di Budelli che rischiava di essere svenduta e fatto riconoscere l’arte della pizza napoletana divenuta patrimonio dell’Unesco. La Fondazione dà seguito anche ad una serie di iniziative volte ad incentivare un’agricoltura più ecologica possibile e non OGM, oppure sull’ambiente salvando i parchi e le aree protette. L’obiettivo è quello di dare un mondo più vivibile a tutti noi”.

La competizione è stata avvincente e divertente per gli studenti.

Primo su tutti Federico Nuzzi dell’IIS Guarasci-Calabretta di Soverato (CZ)

Tra le domande alle quali i ragazzi hanno risposto approfondendo l’argomento con le nozioni del “Lo sai che”:

“Quale tra questi mezzi di trasporto è meno inquinante?.

Quanto tempo impiega il biossido di carbonio per disperdersi nell’atmosfera?”.

E’ fissato a venerdì 9 aprile, alle ore 20:00, il 2° Live Quiz Show che sarà condotto da Federica Bertoni, interamente dedicato alla nostra Patria nell’ambito di “Italia Game Contest”. Ospite dell’evento, in diretta streaming, sarà Giampiero Sammuri, Presidente Federparchi e del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano pronto a rispondere alle domande rivolte dai partecipanti.

Tutti i giorni gli studenti potranno accumulare punti utili alla classifica generale effettuando le sfide “Battle Quiz” senza limite di tempo, sfidando un proprio compagno di classe o uno studente di un altro Istituto, su un determinato argomento che può essere di arte, storia, personaggi, tradizioni, enogastronomia e partecipando ai 2 “Live Quiz Show” programmati ogni mercoledì e venerdì. Inoltre per “viaggiare virtualmente” nel nostro bel Paese possono partecipare ogni sera al “Live Quiz” di Italia Game Contest delle ore 20:00.

Le scuole che otterranno risultati migliori dalle varie competizioni si aggiudicheranno il “Trofeo settimanale”. Il 19 maggio è fissata la Finalissima e le prime 3 classi vinceranno un viaggio di 4 giorni a Barcellona. Ma non finisce qui perchè gli studenti potranno continuare la gara con “Italia Game Contest” fino all’11 giugno e vincere un buono viaggio del valore di 800 euro.

Il concorso è realizzato con il patrocinio di UNPLI e Fondazione UniVerde, in collaborazione con il main partner Grimaldi Lines, le Università LABA, LUMSA, UNICAMPANIA VANVITELLI, della Polizia di Stato e l’Onlus FAREXBENE.