Al via il secondo ciclo di eventi del Punto ORienta Giovani di Satriano

Martedì 4 novembre, alle ore 17:45, presso la Sala Consiliare del Comune di Satriano, si terrà la conferenza stampa di presentazione del secondo ciclo di eventi promossi dal Punto ORienta Giovani (.ORG), l’iniziativa del Comune di Satriano dedicata all’orientamento, alla formazione e alla cittadinanza attiva dei giovani.

Alla conferenza parteciperanno il Sindaco e gli esponenti dell’amministrazione comunale che presenteranno il nuovo calendario di incontri, dibattiti e attività in programma da novembre 2025 a marzo 2026 e le tante presenze importanti in arrivo a partire dall’appuntamento di Venerdì 7 Settembre con Gianvito Casadonte, fondatore del MGFF e altri ospiti anche istituzionali.

Il programma prevede appuntamenti dedicati a carriere e creatività, educazione finanziaria, architettura e mobilità sostenibile, giovani ed Europa, per poi culminare con un evento internazionale sulla cittadinanza attiva che vedrà la partecipazione di ospiti provenienti da vari Paesi europei.

In concomitanza con la conferenza stampa, sarà inaugurata la mostra fotografica “Sport e Valori”, realizzata con il patrocinio del CONI Calabria, che rimarrà aperta e visitabile per tutta la durata del ciclo di eventi.

Attraverso le immagini, la mostra racconterà i valori universali dello sport: lealtà, impegno, determinazione e spirito di squadra, offrendo al pubblico un percorso visivo di riflessione e ispirazione.

Con l’entusiasmo che da sempre caratterizza le “piccole azioni” del Punto ORienta Giovani, l’Amministrazione invita i cittadini a partecipare a questo nuovo percorso di crescita, confronto e partecipazione.