Alcuni lotti di un noto antidepressivo ritirati dalle farmacie

La ditta Doc Generici ha disposto il ritiro volontario di un medicinale indicato per il trattamento dell’ansia e della depressione

L’Aifa, con propria e-mail del 2 maggio 2024, ha segnalato il ritiro volontario e a scopo cautelativo, di alcuni lotti di un noto antidepressivo commercializzato in Italia dalla ditta Doc Generici con sede nella città metropolitana di Milano, alla Via F. Turati, 40. Nello specifico si tratta dei lotti dei medicinali: DULOXETINA DOC Generici 30 mg 28 cps rigide gastroresistenti AIC n. 043595040 Lotto n. 210873 con scadenza del 05/2024, DULOXETINA DOC Generici 60 mg 28 cps rigide gastroresistenti AIC n. 043595065 Lotto n. 210843 con scadenza del 05/2024 e Lotto n. con scadenza dell’01/2025.

Il provvedimento è stato adottato, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, a seguito di notifica da parte della ditta relativa ad impurezza nitrosamminica al di sopra dei limiti consentiti nel medicinale.

La ditta Doc Generici ha comunicato l’avvio della procedura di ritiro che il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute è invitato a verificare. DULOXETINA DOC Generici aumenta i livelli di serotonina e di noradrenalina nel sistema nervoso.

DULOXETINA DOC Generici viene usato negli adulti per trattare la depressione, il disturbo d’ansia generalizzato (sensazione cronica d’ansia o nervosismo), il dolore neuropatico diabetico (spesso descritto come bruciante, tagliente, pungente, lancinante, od opprimente o come una scossa elettrica).

Nell’area interessata si può avere perdita della sensibilità, oppure sensazioni in cui il contatto, il caldo, il freddo o la pressione possono causare dolore).